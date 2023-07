Sorteggio Serie A 2023 24 | alla terza giornata Napoli-Lazio e Roma-Milan | Calendario e date

(Di mercoledì 5 luglio 2023) I primi big match arrivano il 3 settembre:, ma anche Inter–Fiorentina. Questo ha stabilito ildeldella/24. Il via del campionato italiano è fissato per il 19-20 agosto, l’ultimail 25-26 maggio. Ci sarà un solo turno infrasettimanale – il 27 settembre – mentre saranno 4 le soste per le nazionali: 10 settembre, 15 ottobre, 19 novembre e 24 marzo. Nella compine del– oltre ai soliti paletti sui big match, le coppe europee e la Supercoppa – è rimasta anche la regola che prevede andata e ritorno asimmetrici e non a specchio. Ecco ilcompleto dellaA ...

