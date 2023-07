Sorteggio Calendario Serie A oggi | programma | orario | tv e streaming Il regolamento asimmetrico…

(Di mercoledì 5 luglio 2023) La stagione calcistica 2023/2024 inizierà ufficialmente quest’, 5 luglio, con ildei calendari diA. Una nuova annata dove si andrà a caccia del Napoli campione d’Italia, capace di ammazzare lo scorso campionato con grande autorità. Conosciamo già alcune delle date in cui si svolgerà la prossima corsa verso lo scudetto. Si comincerà sabato 19 agosto e la conclusione è invece fissata per il 26 maggio 2024. Quattro le pause previste per le Nazionali: 10 settembre, 15 ottobre, 19 novembre e 24 marzo 2024, mentre si scenderà in campo durante le festività natalizie, il 23 ed il 30 dicembre. Il primo turno del 2024, quello del 6 gennaio, sarà ‘mozzato’ dalle assenze di Inter, Napoli, Lazio e Fiorentina, impegnate nella Final Four di Supercoppa Italiana del 4 e 5 gennaio a Gedda. Previsto un solo turno infrasettimanale, ...

ROMA - Cambio di orario per ildeldel prossimo campionato di Serie A che resta in programma per domani (mercoledì 5 luglio) ma alle ore 12:30 (e non alle 12 come inizialmente ...... palloni Domani alle 12.30 ci sarà ildeldel campionato di Serie A . La Gazzetta dello Sport ricostruisce i criteri che dovrà seguire il. Il campionato inizierà nel ...Commenta per primo Dopo il trionfo del Napoli di Spalletti, da domani avremo il primo assaggio della nuova stagione di serie A 2023 - 24 , con ildelper la prossima annata. Appuntamento alle ore 12 di mercoledì 5 luglio, con diretta televisiva su Sky Sport 24 , oltre che su Dazn e sul canale Youtube della Lega serie A. ...

Serie A, oggi alle 12.30 il sorteggio del calendario: ecco tutti i criteri La Gazzetta dello Sport

Calendario Serie A 2023/2024: quando si terrà il sorteggio delle gare della prossima stagione e dove seguirlo in diretta. Tutti i dettagli Cresce l’attesa per l’inizio della nuova stagione di Serie A, ..." Frattesi, è Inter ", apre in prima pagina con l'accordo col Sassuolo per il centrocampista il Corriere dello Sport, nell'edizione di oggi. In taglio alto spazio al sorteggio del calendario della Ser ...