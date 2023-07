ROMA - Un mese dopo la chiusura del campionato, arriva il momento di scoprire il calendario della Serie A 2023 - 24 . Si parte con la prima giornata il 20 agosto, ci saranno quattro soste e la ...tutto prontole estrazioni di tutte le categorie, si parte dalla Under 19 e si arriva fino ai Pulcini primo anno 2014. Isono strutturatifasce: i bussolotti delle 16 ...Daidi Champions League di agosto fino alla vittoria in casa contro il Barcellona. Dal ... Il film della stagione si chiude con l'ottavo capitolo dal titolo 'KM 1.973.505 " Ela gente che...

Sorteggi per il calendario Serie A: dove vederli in tv, a che ora Corriere dello Sport

Dopo il trionfo del Napoli di Spalletti, da domani avremo il primo assaggio della nuova stagione di serie A 2023-24, con il sorteggio del calendario per la prossima annata… Leggi ...È tutto pronto per il sorteggio del calendario della Serie A 2023/24. L’appuntamento è alle 12,30 (diretta su Dazn, Sky Sport 24 e, in streaming, sul canale Youtube della Lega serie A). Il campionato ...