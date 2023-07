Sorrisi e amarcord nella tradizionale ‘Rimpatriata dei ragazzi della Madonna delle Grazie”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo le parole di Rino Aversano sulladei’ che ha avuto luogo lo scorso 30 giugno. “Anche quest’anno, per il 13° anno consecutivo, il Gruppo dei “nati negli anni ‘40, ’50 e ‘60 o cresciuti nel Rione S.Lorenzo, nei pressi, si è ritrovato per una giornata da trascorrere insieme. Dopo essersi dato appuntamento alle 9.30 a Pezzapiana per accogliere chi è venuto da lontano per l’occasione, il gruppo ha preso parte alla Santa Messa officiata da don Maurizio Sperandeo in ricordo dei tanti amici che ci hanno lasciato negli anni. Con il pullman ci siamo recati al Parco ...