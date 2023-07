(Di mercoledì 5 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPorto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere” undi San Mango sul Calore : è il reato di cui dovrà rispondere, denunciato dai Carabinieri della Mirabella Eclano L’uomo . è stato fermato Compagnia di a Venticano dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile impegnati in un servizio di controllo alla circolazione stradale. L’anomalo atteggiamento manifestato dallo stesso ha indotto i militari, ad approfondire le veri fiche . All’esito della perquisizione personale e veicolare, gli operanti hanno rinvenuto una s catto di cui l’automobilista non è stato in grado di giustificare il porto. Alla luce delle evidenze emerse, il della Repubblica di Benevento. Ilè stato sottopostoè stato deferito in stato di libertà alla Procura Il denunciato è persona ...

Quest'ultimo è statocon alcuni oggetti di dubbia provenienza e per i quali il ... un uomo di 30 ed uno di 51, tutti catanesi, per ilingiustificato di grimaldelli. In specie, nella ...I militari hannoil 37enne a bordo di una moto di grossa cilindrata e con targa ... Così, lo hanno sottoposto a perquisizione e trovato indi una pistola a tamburo carica con otto ...Un 70enne originario della provincia di Napoli è statoindi un'elevata quantità di materiale pedopornografico, immagini e video raffiguranti in alcuni casi anche minori in fascia di tenera età . L'uomo è stato arrestato dai poliziotti ...

Sorpreso in possesso di un coltello a scatto: denunciano un 60enne anteprima24.it

Se si vive in affitto ed il proprietario dell'immobile si presenta per un controllo dello stesso, ha il diritto di entrare e prendere visione della sua proprietàUn 70enne originario della provincia di Napoli è stato sorpreso in possesso di un'elevata quantità di materiale pedopornografico, immagini e video raffiguranti in alcuni casi ...