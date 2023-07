Sophie Codegoni | Quasi rissa con Sonia Bruganelli ed è fuori da Avanti Un Altro

(Di mercoledì 5 luglio 2023) L'ex tronista di Uomini e Donne ex concorrente della sesta edizione del Gf Vip, avrebbe litigato con la moglie di Paolo Bonolis e sarebbedal team diun

Sul suo canale Telegram , Fabrizio Corona ha sganciato una vera e propria bomba. Sembrerebbe chenon farà più parte del cast di Avanti un altro . Il motivo sarebbe da ricercarsi in un litigio con Sonia Bruganelli durante una delle ultime puntate della registrazione. Fabrizio ...Ma anche Orietta Berti, Fabio Rovazzi, Achille Lauro,, Alessandro Basciano, Alberto De Pisis, Elisabetta Gregoraci, Ginevra Lamborghini, Giorgia Venturini e Pierluigi Pardo . Dal ...e Alessandro Basciano , ora che tra loro è tornato il sereno dopo una piccola crisi, postano moltissime storie Instagram che li ritraggono insieme. Così, hanno fatto anche nell'ultimo ...Sophie Codegoni e Alessandro Basciano stanno trascorrendo qualche giorno di vacanza in Puglia, insieme alla loro bambina Celine. L'influencer e il dj postano moltissime storie di coppia ...Sophie Codegoni non sta vivendo il sogno che tutti si aspettavano, anzi. Sembra essere molto stanca. La verità ha spiazzato tutti.