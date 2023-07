Sono un medico - ecco come perdere peso SENZA dieta o fare molto esercizio

Leggi su oggi-notizie

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Oggi Notizie Sehai pensato chesignifichi ridurre,e contare le calorie, unha detto di pensare diversamente. Lo specialista del tratto digestivo ed esperto nutrizionista ha detto che è possibilecambiare ciò che si mangia o la quantità. Tutto quello che devi cambiare è l'orario in cui li consumi. Parlando nel podcast di Michael Mosley, Just One Thing, Tim Spector ha esplorato cosa edovremmo mangiare per massimizzare la nostra salute e il nostro benessere. Di cosa parliamo in questo articolo...cambiare ciò che si mangia o la quantità Il "tempo limitato per mangiare" Digiunare per 14 ore e mangiare entro una ...