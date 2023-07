Sonic Park | i Simply Red aprono la quinta fantastica edizione

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Ci risiamo, dopo Lucca e Marostica, ancora un tutto esaurito per la data deiRed questa sera (4 luglio) al Sonikdi Stupinigi. La band non ha certo deluso le aspettative dei fan, accorsi (sould aut) per ascoltare Mick Hucknall e la sua band che hanno ripercorso oltre trent’anni di carriera. Mick Hucknall L’energia e il talento di Mick Hucknall e dei suoi musicisti ha dimostrato che il tempo non ha cambiato la capacità vocale di Mick che dimostra di essere un fuoriclasse da palcoscenico, che riesce trasmettere energia pura con l’entusiasmo del primo concerto. IRed hanno esaltato il pubblico che li ha seguiti intonando pezzi delle loro canzoni. Aperto il concerto con Better with you dell’ultimo album Time, il pubblico ha poi ballato e seguito tutti i pezzi da Stars a Holding back the years da Fairground a ...

La Palazzina è pronta per il Sonic Park Stupinigi: primo concerto dei Simply Red, tutto sold out [FOTO E VIDEO] TorinOggi.it

Oltre a lei si esibiranno La Femme e gli Asian Dub Foundation a completare i tre live in agenda a luglio all'insegna della musica ricca di contaminazioni culturali e fuori dagli schemi ...