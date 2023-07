Somma Vesuviana | il sindaco Di Sarno revoca le dimissioni

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – “A distanza di sette giorni dalla mia decisione di rimettere l’incarico di, senza tramiti e senza nascondere i motivi che mi hanno portato a tale sofferta decisione, scaturita dal persistente ostacolo dell’azione amministrativa posta in essere da una parte politica di maggioranza, ritengo di aver ponderato e riflettuto in tutta serenità grazie anche ai tantissimi messaggi di stima e vicinanza oltre che gli inviti di voi cittadini. Il tempo è galantuomo, credo sia giunto il tempo per un governo forte, coeso e leale. Insieme ai miei più sinceri ed affidabili esponenti di maggioranza e dopo i primi confronti con le altre forze politiche di minoranza presenti nell’assise comunale, la volontà di operare con unità di intenti, liberi da lacci e lacciuoli nell’interesse primario della ...