Solopaca | domenica il concerto “Luci del barocco nascente da camera”

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) –9 luglio alle ore 19 presso il palazzo ducale disi terrà il/spettacolo “del” daa Roma e Napoli, ad ingresso gratuito. Ad eseguire musiche e danze sarà il Gruppo vocale strumentale e danza antica “Ave Gratia Plena” in abito e con strumenti copie di quelli antichi. (Qui il programma dettagliato). Ilsi avvale della collaborazione logistica della Pro Loco(per la Giornata Nazionale delle Pro Loco d’Italia) ed è organizzato in collaborazione con Associazione Storica della Valle Telesina. Ilsi preannuncia di rilevante interesse culturale, come ricorda l’avv. Alessandro Liverini, ...

...piedi per venerarla e poi la benedizione dei carri di grano che avverrà2 luglio. "I carri sono un'offerta delle comunità limitrofe, tra cui Torrecuso, Casalduni, Ponte, Paupisi,, ...Nella giornata dila prima gara della terza edizione, con il vento teso e mutevole che ha ... secondo Francesco Menditto di Caserta , con 206 e dieci vbull; terzo Corrado Di Carlo di,...... la benedizione dei carri di grano che avverrà2 luglio. "I carri sono una offerta delle comunità limitrofe, tra cui Torrecuso, Casalduni, Ponte, Paupisi,, ma ovviamente anche delle ...

Il tour tra cantine e tipicità accende la voglia di estate ilmattino.it

A San Lorenzo Maggiore ancora una volta si è rinnovato l’amore e la devozione per la Madonna della Strada, infatti come da tradizione l’ultima domenica di ...A San Lorenzo Maggiore ancora una volta si è rinnovato l’amore e la devozione per la Madonna della Strada, infatti come da tradizione l’ultima domenica di giugno, quest’anno il 25 giugno, alle 7 del m ...