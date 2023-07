Sollevamento pesi | Di Marzio sul tetto d’Europa! L’azzurrino vince gli Europei U15 nella -67 kg

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Grande notizia per il movimento delitaliano.giornata odierna infatti Samuele Disi è laureato Campione Europeo U15rassegna continentale in fase di svolgimento in Moldavia, segnando delle grandi misure endo tutti i segmenti della categoria -67 kg. Una gara decisamente arrembante per l’azzurro che, nello strappo, è salito in pedana per ultimo inscenando un bella sfida con l’ucraino Kymkovych, inando quindi tre alzate positive partendo 100 kg, passando poi a 103 kg e 105 kg, nuovo record italiano. Nello slancio il duello è invece con il bulgaro Kostadinov, ma Diha di nuovo la meglio. Mentre infatti il bulgaro si è fermato a 114 kg, stessa misura di Klymkovich, l’azzurro ha preso il largo tirando ...

Prosegue positivamente l'avventura dell'Italia ai Campionati Europei Youth di sollevamento pesi 2023, in corso di svolgimento a Chisinau (in Moldavia) fino a lunedì 10 luglio. Dopo le sei medaglie col ...