Unè stato ucciso da "fuoco vero" durante un'operazione in corso nel campo profughi di Jenin, nella Cisgiordania occupata, ha detto l'esercitoin una dichiarazione diffusa ...Un giornalista, durante un reportage sui crimini d'odio contro i cristiani, si veste da prete e ... dopo 5 minuti viene sputato dai passanti, persino da une da un bambino. https://...Ferito un, lievemente. Gran parte degli uccisi sono stati colpiti durante le prime fase ...e in parte anche di acqua nel campo profughi e per l'occupazione da parte dell'esercito, la ...

Soldato israeliano ucciso durante operazione a Jenin - Ultima Ora Agenzia ANSA

(ANSA-AFP) - JENINE, 04 LUG - Circa 3.000 palestinesi hanno lasciato il campo profughi di Jenin dopo l'operazione militare israeliana. Lo rende noto un funzionario palestinese. "Sono circa 3.000 le pe ...L'esercito israeliano ha registrato, nella notte su oggi, mercoledì, il lancio di cinque razzi contro il territorio israeliano provenienti dalla Striscia di Gaza. I missili, sempre secondo le forze ar ...