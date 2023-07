Smart Road | il futuro del trasporto intelligente è su cloud

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Rendere le città più efficienti, connesse e sicure è uno degli scopi principali della digitalizzazione. Nella transizione verso la realizzazione dei modelli diCity di ultima generazione, il settore dei trasporti è forse quello che gioca il ruolo da protagonista. In questo articolo esploreremo insieme a Neosperience i tipi di infrastruttura alla base dellee le soluzioni più efficienti per realizzare piattaforme di mobilità connessa sicure e scalabili. Strade intelligenti e comunicazione veicolare Unaè un’infrastruttura che utilizza una serie di tecnologie avanzate e connesse a Internet, per migliorare la sicurezza, l’efficienza e l’esperienza di guida. I componenti principali di una, come sensori di traffico, telecamere di ...