Sinner-Schwartzman in tv | data | orario | canale e diretta streaming Wimbledon 2023

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Jannikaffronterà Diegoal secondo turno di, terzo Slam stagionale di scena sui campi dell’All England Lawn Tennis Club. Altro avversario argentino per la testa di serie numero otto del tabellone, che all’esordio ha avuto vita facile contro il minore dei fratelli Cerundolo, Juan Manuel. Ora, un po’ a sorpresa, Jannik si trova di fronte il veterano, che ha sconfitto in tre set netti il serbo Kecmanovic. I due si sono affrontati già tre volte nel corso della carriera e in ben due occasioni quest’anno. Tutti i precedenti hanno vistodominare: 6-2 6-2 ad Anversa nel 2021, poi 6-0 3-1 ritiro a Monte-Carlo quest’anno e la settimana successiva 6-2 6-4 a Barcellona. A maggior ragione sull’erba l’altoatesino parte nettamente favorito e deve ...

C'è un terzo precedente più datato tra i due, andato in scena sul cemento di Anversa nel 2021 e vinto 2 - 0 da, oggi 98esimo al mondo, non ha un record positivo su erba (10 ...Tra queste ultimee Musetti - Munar. C'è anche il derby tra Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, con quest'ultimo che parte avanti un set a zero. I due si erano trovati uno ...Wimbledon, i possibili vincentiin(in 3 set) Rublev in Rublev - Karatsev Goffin in Barrios Vera - Goffin Bublik in Bublik - Wolf Mmoh in Marterer - Mmoh Musetti in ...

Dodici gli azzurri impegnati sui campi. Oggi il prosieguo del match tra Berrettini e Sonego dopo lo stop di ieri per maltempo ...La borsa sfoderata da Sinner a Wimbledon è stata oggetto anche delle battute di Holger Rune che ha tirato in ballo un precedente di tutt’altra natura ...