(Di mercoledì 5 luglio 2023) Jannikha infranto un tabù, unache resta uno dei capisaldi di. Il 21enne altoatesino èil primo tennista a entrare sul Centre Court dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club senza un look total white: la regola del bianco è stata infranta da una lussuosa borsa di Gucci, che ha subito catturato l’attenzione di spettatori e stampa durante l’ingresso in campo per il primo match sull’erba londinese, poi vinto dacontro Juan Manuel Cerundolo. Non era mai successo prima.al re di, Roger, o alla regina Serena Williams era maidi presentarsi sull’erba inglese con un oggetto della casa di moda italiana che non fosse di colore bianco, come ...

Cosìil ghiaccio dopo due bocciature nelle finali sull'erba OSTAPENKO 8 Lo Slam l'ha vinto ... ma non può dirsi sfortunata per aver vinto gli US Open JELLA 0 Dopo Berrettini, ancora: ...Cosìil ghiaccio dopo due bocciature nelle finali sull'erba OSTAPENKO 8 Lo Slam l'ha vinto ... ma non può dirsi sfortunata per aver vinto gli US Open JELLA 0 Dopo Berrettini, ancora: ...

Sinner rompe la storica tradizione di Wimbledon: nemmeno a Federer era stato concesso – Foto Il Fatto Quotidiano

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Jannik Sinner rompe il protocollo di Wimbledon: il tennista italiano si presenta con il borsone di Gucci del quale è testimonial ...