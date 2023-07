(Di mercoledì 5 luglio 2023) Le risorse previste del decreto che nominerà il generale Figliuolo commissario per la ricostruzione "sembrano essere circa duee mezzo distribuiti in tre". Lo dice ildi...

Le risorse previste del decreto che nominerà il generale Figliuolo commissario per la ricostruzione "sembrano essere circa due miliardi e mezzo distribuiti in tre anni". Lo dice ildiMichele de Pascale: "Questa cifra - prosegue - è purtroppo molto distante dai reali fabbisogni nel triennio che la Regione Emilia - R. ha stimato in circa 9 miliardi, al fine di ...Anche ilDavide Ranalli e l'assessora alla Protezione Civile Veronica Valmori hanno ringraziato e salutato le due delegazioni che sono arrivate in città con il vicedi Santhià Mattia ...... proseguendo commenta "a rendere ancora più amaro il boccone che, francamente, non ci saremmo mai aspettati, sono le gravi parole venute dal, che per il ruolo che ricopre, dovrebbe ...

Sindaco Ravenna, dal dl solo 2,5 miliardi in 3 anni - Emilia-Romagna Agenzia ANSA

Le risorse previste del decreto che nominerà il generale Figliuolo commissario per la ricostruzione "sembrano essere circa due miliardi e mezzo distribuiti in tre anni". Lo dice il sindaco di Ravenna ...Fondazione, l'ex Unipol eletto dal Consiglio di Indirizzo. La sua candidatura supportata dal sindaco Lepore Il nuovo presidente della F ondazione del Monte di Bologna e Ravenna è Pierluigi Stefanini, ...