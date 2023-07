Sicurezza degli anziani | come difendersi dalle truffe e chi chiamare in caso di pericolo nel periodo estivo

(Di mercoledì 5 luglio 2023) L’estate è unparticolarmente propizio per leai danni. Eccoe chiindi necessità. Glisono soggetti particolarmente esposti all’azione predatoria di malintenzionati che mirano a spillare loro più soldi possibili. Ragione in più per puntare sulla prevenzione. In estate leaglisono unancora più minaccioso – grantennistoscana.itTruffa ai danni delle persone anziane: una tipologia di reato particolarmente odiosa perché va a colpire una fascia di popolazione particolarmente vulnerabile, in un’età contrassegnata da un progressivo e inesorabile calo delle forze. Con l’invecchiamento demografico (gli ...

L'innalzarsi dei livelli di violenzaultimi anni ha contribuito a trasformare una situazione ... ma non possono accedere alle proprie fattorie o ai luoghi di lavoro per motivi di. Le ...... per mostrare che tutti hanno bisogno gli unialtri, non importa come preghino Dio o a quale ... la difesa della vita, dellae dei diritti dei serbi del Kosovo; nuove elezioni nei Comuni ......Clima promossa da Italy For Climate con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della...(dopo la Spagna) ma non sono state attivate procedure avanzate di contabilizzazioneusi ...Il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha chiesto a Terna di fermare la produzione di energia elettrica da olio combustibile e dalla centrale a carbone di Mo ...Milano, 5 luglio 2023. Kaspersky ha scoperto una campagna di phishing che colpisce gli utenti di criptovalute su scala globale. Le tecniche ...