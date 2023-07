Si apre il testamento di Silvio Berlusconi | cosa sappiamo

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Giornata importante per la famiglia: dopo più di tre settimane dalla morte disiil. Al cospetto del notaio Arrigo Roveda, da anni al fianco del fondatore di Mediaset, i cinque figli e la compagna dei suoi ultimi anni di vita, Marta Fascina. L’imprenditore e...

I cinque figli di Silvio Berlusconi sono stati convocati nel tardo pomeriggio per la lettura del. Il documento è stato aperto questa mattina nello studio del notaio Roveda alla presenza di ...Siildi Berlusconi. Voce bomba su Fascina: cosa le ha lasciato Sul tavolo anche le voci di un passaggio di testimone ideale con il padre in politica. Ipotesi che Pier Silvio respinge:...E la serata di presentazione dei nuovi palinsesti a Cologno Monzese sicon un omaggio: un ... 2023 - 07 - 05 11:36:07 Ilsi aprirà stamattina Ildi Silvio Berlusconi, ...

Oggi l'apertura del testamento di Silvio Berlusconi, i figli convocati dal notaio a mercati chiusi. ... Il Sole 24 ORE

La famiglia convocata dal notaio Roveda. La pubblicazione del documento integrale è attesa nei prossimi giorni. Cosa spetta a Marta Fascina e cosa succederà all'impero FininvestMILANO Secondo quanto si apprende sarebbe prevista per il pomeriggio di oggi l'apertura del testamento di Silvio Berlusconi nello studio del notaio Arrigo Roveda in via Pagano a Milano.