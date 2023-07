Shopping sotto le stelle | al via ad Arezzo la grande notte dei saldi

Oltre 300 attività commerciali saranno aperte fino a mezzanotte, proponendo prezzi ribassati e tante occasioni di acquisto in una cornice di eventi, musica e divertimentoE del resto il boom turistico di Napoli e della Campania ègli occhi di tutti. Abbiamo ... Infine, ci sono più consumatori che saranno dediti alloa causa del maltempo che ci ha ...Anzi il maltempo, sottolinea, ha fatto sì che le attività siano giàil 20 - 30 per cento di ...a cui sono chiamati ad aderire gli associati per rendere migliore l'esperienza dellodi ...

Negozi aperti fino a mezzanotte in via Manno, via Garibaldi e nel Corso: torna a Cagliari “shopping sotto le stelle” Casteddu Online

Via ai saldi estivi in Sardegna. E via anche a Cagliari all'edizione 2023 di Shopping sotto le stelle: il 6, 13, 20 e 27 luglio nelle vie Manno e Garibaldi e, novità 2023, nel corso Vittorio Emanuele ...Oltre 300 attività commerciali saranno aperte fino a mezzanotte, proponendo prezzi ribassati e tante occasioni di acquisto in una cornice di eventi, musica e divertimento ...