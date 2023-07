Shock anafilattico | la 44enne Federica Borrometi muore a Ragusa La causa | un ascesso molare

Una donna di 44 anni, Federica Borrometi, è deceduta stanotte al pronto soccorso dell'Ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa per unoconseguente ad un ascesso molare. La donna, originaria di Napoli, ma da tempo residente a Scicli, si era recata in pronto soccorso perchè lamentava dolori all'arcata dentaria. Dopo ...Una donna di 44 anni, Federica Borrometi, è morta la scorsa notte all'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa per unoconseguente ad un ascesso molare. La donna, originaria di Napoli ma residente a Scicli, si era recata al pronto soccorso lamentando forti dolori dentali. Dopo essere stata ...RAGUSA, 05 LUG Una donna di 44 anni, Federica Borrometi, è deceduta stanotte al pronto soccorso dell'Ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa per unoconseguente ad un ascesso molare. La donna, originaria di Napoli, ma da tempo residente a Scicli, si era recata in pronto soccorso perchè lamentava dolori all'arcata dentaria. Dopo ...Una donna di 44 anni, Federica Borrometi , è deceduta stanotte al pronto soccorso dell’ Ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa per uno shock anafilattico ...Una donna di 44 anni, Federica Borrometi, è deceduta stanotte al pronto soccorso dell'Ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa per uno shock anafilattico conseguente ad un ascesso molare. (ANSA) ...