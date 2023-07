Shein ha lanciato degli shorts inguinali per uomo | andati presto sold out

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Un modello di pantaloncinidavenduti sul sito web di, il noto colosso cinese del fast fashion, è andatoout: si tratta di un articolo finito tra le tendenze dell’estate 2023, disponibile in varie colorazioni e venduto al prezzo di 11 euro. Il tratto distintivo dell’indumento è riconducibile alla scarsa lunghezza, caratterizzati da un taglio molto succinto che, negli ultimi giorni, ha sollevato un vero e proprio dibattito sul web. “Ma chi mai potrebbe indossare una cosa del genere? Sono disgustosi”, hanno commentato alcuni utenti su Twitter, condividendo una pioggia di giudizi negativi in merito al nuovo prodotto di punta del negozio online: “Il rischio che esca qualcosa mi sembra evidente – si legge sui social – Li mettesse mio marito avrei gli ...

