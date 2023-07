Sgarbi? Io lontano da sessismo e turpiloquio | Sangiuliano rincara la dose

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 5 luglio 2023) "Non capisco cosa potrei fare di più energico, essendo un non violento, orgogliosamente non violento, non posso ricorrere ad atti violenti nei confronti del sottosegretario. Io posso solo dire quello che ho detto nelle ore immediatamente successive con grande tempestività: sono da sempre categoricamentedalle manifestazioni sessiste e dal. E credo tantissimo nel ruolo delle donne. Tanto che mi onoro di far parte di un governo che per la prima volta nella storia repubblicana è presieduto da una donna. E io sono assolutamente onorato di poter servire una donna". Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro, rispondendo durante il question time alla Camera dei Deputati alle interrogazioni sull'incontro tra Vittorioe Morgan nella serata inaugurale dell'Estate ...