“Sex Education” | annunciata la quarta e ultima stagione della serie

(Di mercoledì 5 luglio 2023) In uscita il 21 settembre su Netflix Ladi Sexuscirà il 21 settembre solo su Netflix. L’annuncio è arrivato oggi, 5 lugli, non ci saranno più altre stagioni. Asa Butterfield torna a interpretare il protagonista Otis Milburn, al suo fianco Gillian Anderson, Ncuti Gatwa, Aimee-Lou Wood, Emma Mackey, Connor Swindells, Kedar Williams-Stirling, Mimi Keene. Confermati nei rispetivi ruoli anche George Robinson, Chinenye Ezeudu, Dua Saleh, Alistair Petrie, Samantha Spiro, Jim Howick, Rakhee Thakrar e Daniel Ings. Si uniscono al cast in questafinale Dan Levy, vincitore dell’Emmy come miglior attore non protagonista per Schitt’s Creek. Poi Thaddea Graham (Doctor Who), Lisa McGrillis (Somewhere Boy), Marie Reuther (Kamikaze), l’attrice e moJodie ...

Ecco il teaser di Sex Education 4, che arriverà su Netflix a settembre. Saranno gli ultimi episodi della serie TV.