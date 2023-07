Sex Education 4 | Netflix annuncia l' ultima stagione della serie | ecco quando uscirà

(Di mercoledì 5 luglio 2023)ha appena svelato la data di uscita ufficialequarta edi Sex: per gli abitanti di Moordale questa sarà unaricca di amore, risate, lacrime, amicizie e relazioni. La quarta edi Sexil 21 settembre solo su: Asa Butterfield torna a interpretare il protagonista Otis Milburn, al suo fianco Gillian Anderson, Ncuti Gatwa, Aimee-Lou Wood, Emma Mackey, Connor Swindells, Kedar Williams-Stirling, Mimi Keene. Confermati nei rispetivi ruoli anche George Robinson, Chinenye Ezeudu, Dua Saleh, Alistair Petrie, Samantha Spiro, Jim Howick, Rakhee Thakrar e Daniel Ings. Si uniscono al cast in questafinale ...

La quarta e ultima stagione diuscirà il 21 settembre solo su Netflix: Asa Butterfield torna a interpretare il protagonista Otis Milburn, al suo fianco Gillian Anderson, Ncuti Gatwa, Aimee - Lou Wood, Emma Mackey, ...La quarta stagione diarriverà su Netflix il 21 settembre, ecco il teaser trailer italiano e le prime ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo La quarta e ultima stagione diuscirà il 21 settembre su Netflix, visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su Now Smart Stick.è una delle serie Netflix più apprezzate, è stata candidata e ha ...Sex Education 5 stagione non si fa: Netflix e la creatrice hanno dato l'annuncio in concomitanza con la notizia dell'uscita della quarta.Netflix ha appena svelato la data di uscita ufficiale della quarta e ultima stagione di Sex Education: per gli abitanti di Moordale questa sarà una stagione ricca di amore, risate, lacrime, amicizie e ...