Servirebbe silenzio per non trasformare lo scudetto del Napoli nell’ennesimo stereotipo

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Cos’hanno in comune un ragazzino della profonda provincia napoletana che a 12 anni si esaltava per lodella Roma di Falcao, Liedholm, Bruno Conti e Di Bartolomei con un adulto che dalla profonda provincia napoletana si è trasferito a Firenze e a 52 anni festeggia lodeldi Osimhen, Spalletti, Kvara e Di Lorenzo? Me lo chiedo in un neanche troppo caldo pomeriggio di luglio, sotto il nespolo nel viale della casa nella profonda provincia napoletana che ha visto crescere prima il ragazzino e poi partire (e ritornare almeno due volte l’anno) l’adulto. Me lo chiedo dopo aver letto il racconto di Benedetta Palmieri (“Tutto il resto è palcoscenico”) che apre l’interessantissimo librostanca curato da Mirella Armiero per Solferino. Tra la Roma di Liedholm e ildi ...