Serratore DemoS Fiumicino | “Agire con urgenza per supportare le Associazioni Animaliste e i volontari”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 5 luglio 2023)– “Il carovita continua ad aumentare e di conseguenza anche i costi chedevono affrontare tutti i giorni nella gestione delle colonie feline e degli animali tenuti in stallo. E’ necessariocone per questo ci rivolgiamo al nuovo Sindaco e all’Assessore competente, di continuare agli stessi con la distribuzione del cibo per cani e gatti“. Così, in una nota stampa, Luisadel Direttivo Demo.S. “Inoltre – spiega– è diventato indispensabile effettuare convenzioni con i veterinari che operano sul territorio. Necessario creare un apposito albo comunale per tutti coloro che intendono partecipare con prezzi calmierati ,a ...