Serie A | Rudi Garcia | La prima con il Frosinone? Non ci sono partite facili

(Di mercoledì 5 luglio 2023) “Sapevamo che avremmo iniziato fuori casa e dal sorteggio è uscito ilche ha disputato un eccellente torneo diB meritando la promozione. Nel complesso sappiamo che nel campionato diA non ci, vista la qualità del calcio italiano”. Così il nuovo tecnico del Napoli campione d’Italia,, dopo la pubblicazione del calendario del campionato 2023-2024. “Di positivo c’è che dopo le sfide di Champions League, cinque volte su sei, giochiamo in casa ed è importante considerando che una gara di Champions comporta sempre un notevole dispendio energetico”, conclude il tecnico francese L'articolo proviene da Ildenaro.it.

La Serie A 23/24 del Napoli partirà con il Frosinone in trasferta. Stamane si è scoperto il calendario del prossimo campionato, e in merito ...