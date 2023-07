Serie A | Rudi Garcia | “Dopo le sfide di Champions abbiamo un buon calendario”

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Sapevamo che avremmo iniziato fuori casa e dal sorteggio è uscito il Frosinone che ha disputato un eccellente torneo diB meritando la promozione. Nel complesso sappiamo che nel campionato diA non ci sono partite facili, vista la qualità del calcio italiano”. Così,, nuovo tecnico del Napoli, ha commentato il sorteggio deldiA sui canali social del club partenopeo, “Di positivo – ha aggiunto – c’è chelediLeague, cinque volte su sei, giochiamo in casa ed è importante considerando che una gara dicomporta sempre un notevole dispendio energetico” L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Nel complesso sappiamo che nel campionato diA non ci sono partite facili, vista la qualità del calcio italiano". Così,Garcia, nuovo tecnico del Napoli, ha commentato il sorteggio del ...Garcia, neo allenatore del Napoli, ha commentato il sorteggio del calendario della prossimaGarcia, neo allenatore del Napoli, ha commentato il sorteggio del calendario della prossimaA. Le sue dichiarazioni: "Sapevamo che avremmo iniziato fuori casa e dal sorteggio è ...Il campionato del Napoli comincerà affrontando il Frosinone in trasferta e il Sassuolo al Maradona per il debutto interno. Ha commentato il calendario dellaA 2023/24 il nuovo allenatoreGarcia: "Sapevamo che avremmo iniziato fuori casa e dal sorteggio è uscito il Frosinone che ha disputato un eccellente torneo diB meritando la ...

Sorteggio calendario Serie A: data, orario, criteri e novità Corriere dello Sport

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - "Sapevamo che avremmo iniziato fuori casa e dal sorteggio è uscito il Frosinone che ha disputato un eccellente torneo di serie B meritando la promozione. Nel complesso sappiamo ...ROMA – E’ stato sorteggiato nella mattinata del 5 luglio il calendario della Serie A 2023/2024 che prenderà il via tra poco più di un mese. Il Napoli, orfano di Luciano Spalletti, proverà con Rudi Gar ...