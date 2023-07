Serie A | prestiti finiti | ecco tutti i pacchi di ritorno

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Tra pochi giorni le squadre diA si ritroveranno per cominciare la preparazione verso la prossima stagione e nei vari ritiri si presenteranno anche i tanti giocatori ceduti in prestito l'estate scorsa e rientrati alla base perché non riscattati dai club in cui si erano trasferiti per rilanciarsi. Deidi, insomma, che spesso rappresentano un peso per le società , perché non affidabili tecnicamente odi difficile collocazione tattica, costosi e per questo complicati da piazzare sul mercato. Ne sa qualcosa la Juventus, che ha ben 39 giocatori in rosa e deve fare i conti con i ritorni alla Continassa di giocatori fuori dal progetto come Arthur Melo (26 anni), Denis Zakaria (26) o Weston McKennie (24). I primi due, in particolare, hanno faticato terribilmente nell'ultima stagione, vedendo quindi il loro cartellino ...