Serie A | le date e il calendario della stagione 2023 24

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Ci siamo, la/24 diA è definita con il sorteggio del: si parte il 19 agosto e si termina il 26 maggio 2024. Sono quattro le soste previste per le gare delle Nazionali, che nel caso del nostro continente riguardano soprattutto le qualificazioni all’Europeo 2024: domenica 10 settembre, domenica 15 ottobre, domenica 19 novembre, domenica 24 marzo. Rispetto alla scorsacon quattro giornate di campionato a metà settimana, questa volta la LegaA ha previsto un solo turno infrasettimanale, programmato per mercoledì 27 settembre. Le squadre scenderanno in campo anche a ridosso di Natale e Capodanno (23 dicembre e 30 dicembre). Resta confermato il turno del 6 gennaio nel giorno ...

Nella nuovaA, ci sara' un solo turno infrasettimanale, in programma alla 6 giornata (mercoledi' 27 settembre). Quattro invece le soste: dal 4 al 12 settembre 2023, dal 9 al 17 ottobre 2023, ...Il cammino dei rossoblù nella nuova stagione diA 2023 " 2024, le partite casalinghe e le trasferte. Tutte ledel calendario GENOVA - É stato sorteggiato poco fa il calendario del prossimo campionato diA . Andiamo a scoprire nel ...Per adesso la storia e quindi top secret, così come ignote sono per ora led'uscita e dove laverrà distribuita. Di seguito potete guardare il trailer ufficiale dellaanime Suicide ...

Calendario Serie A 2023/2024: diretta, sorteggio, date, orari, partite Juve Tuttosport

Una delle questioni da risolvere in casa Sampdoria è quella legata al futuro di Emil Audero, giocatore che dopo la retrocessione e visti i tanti interessamenti lascerà Genova ...Secondo il sito notiziariocalcio.com i biancorossi sono staccatissimi nella classifica delle squadre papabili per essere riportate nel quarto campionato nazionale. In attesa del primo acquisto, il pia ...