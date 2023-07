Serie A | il calendario del Napoli LIVE | si inizia in trasferta col Frosinone e si chiude in casa con il Lecce

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Il sorteggio deldiA con le partite delin programma nella nuova stagione. Quest’anno lanel weekend del 19-20 agosto 2023 e finisce il 26 maggio 2024. Le giornate saranno 38, con 380 partite complessive. Le soste previste nel nuovo campionato per le gare delle Nazionali sono quattro: 10 settembre, 15 ottobre, 19 novembre e 24 marzo. Per quanto riguarda il sorteggio, riepiloghiamo i criteri osservati. Innanzitutto, anche quest’anno ilè asimmetrico, per cui la sequenza delle gare nel girone di andata sarà diversa da quella del girone di ritorno. In secondo luogo, non ci potranno essere più di due coppie di incontri consecutivi ine/o inper girone: nel caso in cui ci siano due coppie di ...

E' il giorno in cui è stato svelato ildella nuovaA e sono state decise le giornate della Juve di Allegri, ovvero la squadra chiamata a riscattare l'ultima deludente stagione conclusa con zero titoli in bacheca. Gli ...Il Napoli campione d'Italia esordira' a Frosinone nella prima giornata del campionato 2023 - 2024, al via dal 20 agosto Lo ha stabilito il sorteggio deldella nuova A, in corso a Milano presso gli studi Dazn. Per l'Inter esordio in casa col Monza, il Milan gioca in trasferta a Bologna come la Juve in casa dell'Udinese. La Lazio gioca la ...Si giochera' alla 14/a giornata, prevista il 3 dicembre, Napoli - Inter, big match tra le pretendenti allo scudetto. Lo ha stabilito il sorteggio deldella nuova seria A, in corso a Milano presso gli studi Dazn. Il ritorno Inter - Napoli alla 29/a, il 17 marzo 2024. Primo scontro diretto, tra le prime quattro dello scorso campionato, e' ...Serie A, ecco i calendari. È il giorno del sorteggio presso la sede di Dazn. Il Lecce debutterà contro la Lazio allo stadio Via del Mare. Come sempre grande attenzione alla ...GIRONE D'ANDATA 1a giornata: Lecce-LAZIO 2a giornata: LAZIO-Genoa 3a giornata: Napoli-LAZIO 4a giornata: Juventus-LAZIO 5a giornata: LAZIO-Monza 6a giornata: LAZIO-Torino ...