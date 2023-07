Serie A | il calendario completo della stagione 2023-24

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Laprossimaha il suoben definito. Oggi è stato effettuato il sorteggio (qui le partite che vedranno coinvolto il Napoli). Quest’anno il campionato inizierà nel weekend del 19-20 agostoe si concluderà il 26 maggio 2024. Le giornate saranno 38, con 380 partite complessive. Le soste previste nel nuovo campionato per le gare delle Nazionali sono quattro: 10 settembre, 15 ottobre, 19 novembre e 24 marzo. Di seguito l’elenco di tutte le partite, giornata per giornata. GIORNATA 1 Bologna–Milan Empoli–Hellas Verona Frosinone–Napoli Genoa–Fiorentina Inter–Monza Lecce–Lazio Roma–Salernitana Sassuolo–Atalanta Torino–Cagliari Udinese–Juventus GIORNATA 2 Cagliari–Inter Fiorentina–Lecce Frosinone–Atalanta Hellas ...

