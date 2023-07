Serie A | ecco il nuovo calendario | occhio alla sorpresa | le date che decidono tutto

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 5 luglio 2023) È uscito ildellaA 2023-24, con il Napoli campione in carica che esordirà al Maradona contro la neopromossa Frosinone: sarà anche la prima di Rudi Garcia dopo il ritorno in Italia. Per quanto riguarda le altre big, l'Inter giocherà a San Siro contro il Monza, la Juventus debutterà a Udine e il Milan a Bologna. I primi scontri diretti sono in programmaterza giornata, che si svolgerà nel weekend del 2-3 settembre. Il Napoli affronterà la Lazio, la Roma riceverà all'Olimpico il Milan. In programma anche Inter-Fiorentina, mentre la Juve sarà impegnata in trasferta contro l'Empoli. Il derby di Milano tra Inter e Milan è in programmaquarta giornata di campionato, indopo la sosta nel weekend del 16-17 settembre. Nella stessa giornata è in programma un altro ...