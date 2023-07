Serie A 2023 2024 | le specifiche della Lega | prima | seconda e terza giornata tra tardo pomeriggio e sera

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Subito dopo la presentazione dei calendari di questa nuovaA, laha diramato alcune indicazioniin merito alla calendarizzazionepartite, specificando alcune particolarità delle giornate, soprattutto nelle prime. Calcio spezzatino, maspezzatino per la fine dell’estate. La, lae lainfatti, visto il caldo, vedranno le squadre giocare soltanto aled alla. Per la precisione, alle ore 18.30 o alle ore 20.45, secondo il seguente schema.: Sabato 19 agosto: 18.30 2 partite, 20.45 2 partite Domenica 20 agosto: 18.30 2 partite, 20.45 2 partite Lunedì 21 agosto: 18.30 1 partita, 20.45 ...

Calendario/ 2024 Il Napoli campione d'Italia esordira' a Frosinone nella prima giornata del campionato- 2024, al via dal 20 agosto Lo ha stabilito il sorteggio del calendario della nuova A, in ...Il calendario dell'Empoli nella prime giornate della- 34: buona la partenza e poi partite di fuoco Ovviamente le partite vanno giocate e la carta ha un valore del tutto relativo. A maggior ragione per una formazione come l'Empoli, che ...- 07 - 05 11:47:23 Lazio, spunta André Silva in attacco Nome nuovo per l'attacco della Lazio. ... Con il campionato ormai in archivio, le big diA sono al lavoro per rinforzare la rosa in ...

Serie A 2023-24, il calendario: tutte le giornate La Gazzetta dello Sport

Alcuni criteri del calendario di Serie A 2023/2024. Le fasi di andata e ritorno del calendario saranno asimmetriche come nelle ultime due stagioni e per le prime due giornate non… Leggi ...La Salernitana di Paulo Sousa ha fissato le date del ritiro: dopo gli allenamenti in Abruzzo, i campani giocheranno le amichevoli nel Lazio ...