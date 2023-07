Serie A 2023 2024 | il calendario completo giornata per giornata

(Di mercoledì 5 luglio 2023) L’attesa è finita. Laè pronta a svelarsi nella sua interezza con la compilazione deldel nuovo campionato, che vi proponiamo di seguito aggiornato eper. La stagione comincerà domenica 20 agosto (sabato 19 con i primi anticipi) e si concluderà domenica 26 maggio. Nel mezzo nessuna pausa invernale tanto che si giocherà sia il 23 che il 30 dicembre. E poi nuovamente tutti in campo per il 6-7 gennaio, tranne le quattro squadre impegnate nella Supercoppa in Arabia Saudita (semifinali 4-5 gennaio e finale l’8) che recupereranno le partite più avanti. Ci saranno quattro soste per la Nazionale: una a settembre, una ad ottobre, una a novembre ed una a marzo. Di seguito tutte le date di ...

...gli aspetti legati all'introduzione delle nuove norme in questo periodo abbiamo avviato una... obbligo di indicare il prezzo normale di vendita (che, in base al D.lgs 26/, è il prezzo più ...Saxo Bank offre ai suoi clienti l'opportunità di negoziare unadi prodotti crypto attraverso ... 05 - 07 -12:20Assobalneari, ieri, ha aggiunto al dossier di Palazzo Chigi unadi foto a riprova che gli spazi non manchino, anzi. Gli imprenditori quindi sperano sia possibile garantire la concorrenza ...b) nel caso in cui vi siano due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta, una coppia di incontri deve necessariamente essere in casa e l’altra in trasferta; ...Il punto sulla Next Gen del nuovo Ds Claudio Chiellini, dai rinnovi ai nomi da tenere d'occhio. E qualche numero sul progetto che prosegue.