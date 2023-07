Serena Bortone rischia la vita in diretta | Fratture e contusioni | un vero miracolo

... dove ha duettato con Samuel Peron, e poi del programma Il cantante mascherato, in cui ha vestito i panni di giurata accanto a, Christian De Sica, Flavio Insinna e Francesco ...Fabio Fazio è andato via e ha salutato tutti, come. Io non ho potuto ringraziare nessuno. E il comunicato: non ho concordato niente, mi hanno lasciato a casa in pochi giorni'. Fonte ...Fabio Fazio è andato via e ha salutato tutti, come. Io non ho potuto ringraziare nessuno. E il comunicato: non ho concordato niente, mi hanno lasciato a casa in pochi giorni". Rigetta ...In un'intervista a Repubblica, Barbara d'Urso ha parlato della frattura con Mediaset: 'Forse non ero più gradita' ...Barbara D'Urso ha commentato l'annuncio ufficiale con cui Mediaset ha comunicato l'addio della conduttrice a partire dal 2024: il suo affondo.