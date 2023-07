Sequestrati 97mila prodotti tra giocattoli e abbigliamento senza marchio CE

Leggi su tarantinitime

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Tarantini Time Quotidiano Le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Taranto hanno eseguito presso alcuni esercizi commerciali ubicati nei comuni di Pulsano e Fragagnano controlli a contrasto della vendita al pubblico dinon conformi e potenzialmente dannosi per la salute pubblica. Gli interventi effettuati dai Finanzieri hanno permesso di sottoporre complessivamente a sequestro oltre 97 mila, tra i quali accessori perprivi di etichette,sprovvisti della marcatura “CE” e articoli in plastica per uso alimentare le cui confezioni non erano munite delle informazioni previste dal “Codice del Consumo”. Tale provvedimento normativo stabilisce, infatti, che idestinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, ...