Sempre più Golden Power I numeri della relazione 2022

Leggi su formiche

(Di mercoledì 5 luglio 2023) L’ampliamento del perimetronormativa italiana sui poteri speciali e la crescente rilevanza dei settori individuati come strategici dal regolamento dell’Unione europea investimenti esteri diretti nell’Unione hanno prodotto un “significativo incremento” delle operazioni notificate ai sensi delnegli ultimi tre anni. È un periodo di tempo che parte dal 2020. Il 13 marzo di quell’anno la Commissione europea aveva invitato gli Stati membri a essere vigili per evitare che la crisi Covid-19, allora nella fase emergenziale, determinasse una perdita di risorse e tecnologie critiche. Una comunicazione che ha anticipato i temi futuri, compreso il de-risking di cui si parla conpiù frequenza in questi mesi e che è entrato nei documenti del G7. Idi questo incremento sono ...