Sei Sorelle | Anticipazioni Puntate dal 10 al 14 Luglio 2023 | Adela Esce Dal Carcere!

Leggi su uominiedonnenews

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Seidal 10 al 14dal carcere e guarisce dal tetano, per la gioia delle Silva. Intanto per tutte loro continuano ad esserci dei problemi… Seiprosegue e, nella settimana dal 10 al 14, arriveranno davvero delle belle notizie per leSilva. Infatti,guarirà dal tetano contratto in carcere e potrà uscire grazie alla cauzione pagata da Don Ricardo. Intanto anche le altresaranno al centro dell’attenzione, come Celia e Francisca. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Sei: dove eravamo rimasti? Il dottor Uribe ...