Seconda edizione per il Festival della Montagna | BCC Milano | main sponsor | rafforza il suo sostegno al territorio bergamasco

Ladel M. Ro - Italian Delegation Made in Italy al FITCE. Roma, 5 luglio 2023 - Nella Sala Parlamentino del MIMIT, con il patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy , via ..."Nell'arco della stagione faremo una nuovade 'La Ruota della fortuna' in preserale, è un ... Sullarete Mediaset ampio spazio a Enrico Papi che condurrà "La Pupa e il Secchione", in ...Chiusa ladelle Olimpiadi della Tecnologia , l'iniziativa della Fondazione Ntt Data che ha coinvolto quest'anno 2500 ragazzi tra i 7 e i 16 anni in tutto il mondo. Un progetto che, unendo la ...

"Da Chiostro a Chiostro”, la seconda edizione si chiude con oltre 2000 visitatori LA NAZIONE

NORIMBERGA, Germania, 27 giugno 2023 /PRNewswire/ -- Atmosfera esuberante, ospiti ed espositori entusiasti, conversazioni stimolanti e networking ...L'attore che interpreta Otis Milburn nella serie Netflix incontrerà i fan il 26 luglio, è il secondo ospite internazionale dopo Matt Smith.