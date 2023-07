“Se Piovesse Sarebbe Neve” è il nuovo singolo in digitale di nicolainmusica

(Di mercoledì 5 luglio 2023)“Se” è la canzone delle promesse mai mantenute. Dei discorsi che lasciano il tempo che non si trova. Del “oggi sole finalmente” quando dentro hai solo pioggia. Dell’insana pratica (qui il campione mondiale) di controllare il meteo per ammazzare il tempo e di controllare il tempo per ammazzare il meteo. «La canzone che mi ricorda che in fondo dovremmo parlare un po’ più della pioggia. Anche e soprattutto quando fa caldo.» Ascolta ilè il progetto solista di Nicola Cassarino, nato ufficialmente nel 2019 in una piccola stanza di neanche 10 metri quadrati a Torino. Nicola nasce come umano a Modica, in Sicilia, nel 1999 e come chitarrista all’età di 13 anni. Cresce musicalmente con il rock e i “chitarroni”, per poi ...

27/06/2023 - 13:01 Da venerdì 16 giugno in uscita sui principali stores digitali. "SeNeve" è la canzone delle promesse mai mantenute, dei discorsi che lasciano il tempo che non si trova, del "oggi sole finalmente" quando dentro hai solo pioggia, dell'insana pratica