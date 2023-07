“Scusate | devo fermarmi” Marco Mazzoli | malore improvviso in diretta radio | come sta

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Momenti di grande preoccupazione per, colpito da unmentre stava lavorando a Lo Zoo 105, il programmafonico che lo vede protagonista. Il vincitore dell’Isola dei Famosi non si è sentito bene da un momento all’altro e sono stati gli altri conduttori a informare iascoltatori dell’accaduto. In seguito, lo stesso ex naufrago ha voluto spiegare cosa gli è successo attraverso dei video postati nelle sue Instagram stories.ha quindi fatto spaventare tantissimo coloro che lo stavano seguendo, a causa di questoinaspettato. Si trovava in, quando ha dovuto rinunciare al proseguimento della sua attività lavorativa per riprendersi fisicamente. In ...

Poi dice: "Amici miei, ogni tantodire quello che penso. Per caso stamattina sono andato sul ... Come se fosse colpa sua che questo qui perde Ma che caz*o c'entra lei!se dico le parolacce,...se è poco...". Ma il budget per tutto questo "La missione di Toledo è stata resa possibile ... "Scappo eh...non ho la velocità di un giocatore di football,sbrigarmi...ma sono così felice ...Lo stesso vale per espressioni come 'la domanda stupida, ma…' oppure: 'Perdonami se ... ad esempio 'Oggi è dura, ma ce la posso fare!', oppure: 'Oggitrovare un momento per ...

“Devo dirvi una cosa importante”: Carlo Conti interrompe la diretta | Telespettatori a bocca ap... Belligea.it

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Polemica sulle parole pronunciate dal sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi al Maxxi, durante un colloquio con Morgan per l'inaugurazione della ...