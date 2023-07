Scuola Estiva Weec in 4 comuni irpini

L' Istituto Scholé Futuro - Rete WEEC sta organizzando unain Irpinia dal 19 al 22 di luglio. LaWEEC in Irpinia è un percorso itinerante sviluppato su quattro giorni, sarà un'occasione unica di formazione, scambio e costruzione di ...Summer Fun, Animazionesul Lungomare Argentina con Baby dance, Yoga Baby, Skateboard, Yoga, ... Lezioni di yoga al Forte a cura dellaYoga Pramiti (ogni giovedì dei mesi di Giugno, Luglio ...Un'avventurache vedrà impegnati ben 210 bambini e ragazzi per quattro settimane e che con ... i bambini e i ragazzi verranno suddivisi in gruppi che lavoreranno distintamente presso la...

Scuola estiva “Le vicende del confine orientale e il mondo della scuola” dal 10 al 14 luglio. Il programma 2023 Orizzonte Scuola

Pixie Curtis, una ragazzina di 11 anni, è diventata milionaria grazie al suo successo imprenditoriale nel settore degli accessori per capelli. Con un patrimonio netto di 7 milioni di euro, Pixie ha vi ...Il Tennis Club Comune di Ravenna di via Zalamella 90 è in piena attività, con la scuola tennis per i giovanissimi, un torneo agonistico nazionale, strutture rinnovate all’avanguardia del settore e nuo ...