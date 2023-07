Scossa di terremoto a Cesarò | percepita anche nei vicini comuni di San Teodoro | Bronte e Maniace

Due scosse disono state avvertite nel Messinese, nella zona di Cesarò, la prima, alle 6.07 di magnitudo ... Laè stata percepita anche nei vicini comuni di San Teodoro, Bronte e Maniace.Undi magnitudo 4.0 è stato registrato alle 6.07 di questa mattina a 5 chilometri a Sud - Est ... Pochi minuti dopo è stata rilevata anche una seconda, di magnitudo 2.0, a una profondità ...Leggi Anchemagnitudo 3.1 in Sicilia: paura nella notte Leggi Anchedinel Senese, gente in strada in Valdelsa - Il sisma pochi minuti dopo la sperimentazione di IT - Alert A distanza di pochi minuti dalla prima, una seconda, di magnitudo 2, è ...

Nel Messinese, sono state avvertite due scosse di terremoto nella zona di Cesarò, la prima , alle 6.07 di mercoledì 5 luglio di magnitudo 4, la seconda pochi minuti dopo di magnitudo 2, a 24 ...MESSINA. Un terremoto di magnitudo 4 è stato registrato dall’Istituto di Geofisica e Vulcanologia (INGV) questa mattina alle 6 a Cesarò. Dalle prime verifiche effettuate non si rilevano danni a person ...