Scicli | va in choc anafilattico dopo la Tac ai denti e muore

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Federica Borrometi, 44 anni, originaria di Napoli, è morta stanotte al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa per unoin seguito ad un ascesso molare. La donna, da tempo residente a, dove lavorava in un call center, era arrivata al pronto soccorso perché lamentava di un forte dolore all’arcata dentale. I medici l’hanno sottoposta a una Tac ma il liquido di contrasto utilizzato per l’esame l’avrebbe portata in. Il decesso è arrivato nel giro di poche ore. La salma – riporta il Corriere del Mezzogiorno – è stata già sotto sequestro dall’autorità giudiziaria a disposizione del magistrato di turno. L’Asp (Azienda sanitaria provinciale) di Ragusa ha avviato un’indagine interna. Il Corriere riporta lo sconforto e l’incredulità tra gli amici ...