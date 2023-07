Scicli | Federica Borrometi morta improvvisamente a 44 anni per shock anafilattico dopo una tac ai denti

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Èuna tac ai, 44, originaria di Napoli, è deceduta nella notte al pronto soccorso dell'ospedale GiovPaolo II di Ragusa per uno chocconseguente ad un ascesso molare. La donna, da tempo residente a, dove lavorava in un

Federica Borrometi è deceduta stanotte, forse per uno choc anafilattico conseguente a un ascesso molare. La donna risiedeva da tempo a Scicli e si era recata al Pronto Soccorso per i dolori allargata ...Federica Borrometi era andata al pronto soccorso per un ascesso molare, ma dopo la Tac ha accusato uno shock anafilattico ed è morta. Si indaga ...