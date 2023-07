Schiuma nella fontana accanto a una basilica di Assisi

Analisi sono in corso anche per stabilire quale sostanza abbia provocato la. La polizia sta intanto visionando le immagini dei sistemi di videosorveglianza che si trovanozona. . 5 ...... intendevo dire che sono molto deluso da questo frullino per fare ladel cappuccino che ho ... La seconda cosa che mi ha colpito è l'altrettanta convergenzadefinizione di ciò che ha reso ...Un autobus Atac è andato a fuoconotte sulla via Ostiense. Fiamme, fumo espruzzata dall'estintore a bordo e dai vigili del fuoco che hanno invaso la strada costringendo la polizia locale a chiudere la strada tra via ...E' stata trovata stamani piena di schiuma la fontana che ad Assisi si trova accanto alla basilica di Santa Maria degli Angeli. Sono ora in corso accertamenti da parte della polizia di Stato e di quell ...Di per sé, la presenza della sola schiuma non rappresenta un rischio per la balneazione. Tuttavia, queste bolle possono attirare e trattenere sostanze inquinanti e pericolose già presenti nell’acqua ...