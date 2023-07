Scherma Paralimpica | Rossana Pasquino di scena in Coppa del Mondo a Varsavia

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiProsegue la stagione di2022-2023 con la prova dideldiche inizierà domani giovedì 6 luglio sino a domenica 9 luglio. Dopo l’ultima tappa tenutasi a Nîmes, gli azzurri approdano nella capitale polacca pronti ad affrontare tre giorni di gare individuali più l’ultimo a squadre. A difendere il tricolore non può di certo mancare la campionessa sannitache, sotto la preziosa guida del maestro dell’Accademia Olimpica Beneventana di“Maestro Antonio Furno” e coordinatore della nazionaleDino Meglio e di tutto lo staff della nazionale italiana, è a caccia dell’ennesimo successo utile per la qualificazione ai giochi paralimpici di Parigi ...

Benevento . La Coppa del Mondo di scherma paralimpica torna con la tappa di Varsavia in Polonia. Appuntamento da giovedì 6 a domenica 9 luglio tante gare. Sarà presente anche la sannita Rossana Pasquino. Dopo gli ottimi risultati ...

È partita la caccia per le Olimpiadi, a Varsavia la coppa del mondo di scherma paralimpica, 15 gli azzurri impegnati.In pedana da domani, si inizia con sciabola e spada ROMA (ITALPRESS) - Mentre la scherma olimpica si prepara al grande evento di fine luglio (dal ...