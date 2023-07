Scende la bolletta del gas | ma la stangata resta | risparmi irrisori

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Ladel gas, ma di pochissimo. E laper le famiglie italiane. Gli ultimi dati comunicati da Arera, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, evidenziano una diminuzione a giugno dell’1,1% per le tariffe del gas rispetto a maggio. L’aggiornamento tariffario, che avviene su base mensile, è determinato solamente da un calo della spesa per la materia prima. Quindi il prezzosolo perché è scesa la quotazione media sul mercato, mentre rimangono invariati gli oneri generali e la tariffa legata alla spesa per il trasporto. Gas, per le bollette circa 1.500 euro di spesa a famiglia Il decreto Bollette, ricorda infatti l’Autorità, ha previsto per il secondo trimestre del 2023 (e quindi anche per il mese di giugno) la riduzione dell’Iva al 5% e l’azzeramento degli ...

