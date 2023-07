Scanzorosciate | ritrovato il corpo di una donna nella roggia Borgogna

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 5 luglio 2023). Ildi una, le cui generalità non sono ancora state rese note, è stato rinvenuto nel pomeriggio di giovedì 5 luglio a. Visto e segnalato alle forze dell’ordine, precisamente ai carabinieri del comando di Bergamo, poco dopo le 16 il cadavere è stato recuperato. L Le operazioni di recupero sono in corso in via Enrico Fermi, vicino alla ditta Polynt. Non è ancora chiara la dinamica degli eventi, né se lasia caduta a seguito di un malore, né se si sia trattato di un gesto estremo, di autolesionismo. Al momento del ritrovamento, la, di circa 60 anni, non aveva addosso i documenti. Sul posto, insieme alle forze dell’ordine, anche il vice sindaco facente funzione ...